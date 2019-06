WDR-Sendung „Land und Lecker! : „Land und Lecker“ – Großer Dreh beim Biohof Büsch

Für eine Jubiläumsfolge der WDR-Sendung kochten Simone Schmitz und Barbara Büsch ein leckeres Abendessen.

Um viertel vor drei ist es noch äußerst ruhig auf dem Biohof Büsch in Weeze. Abgesehen von der Hitze könnte es ein ganz normaler Samstag sein, an dem der Biohof normalerweise geschlossen hat. Heute werden aber besondere Gäste erwartet. Das Fernsehteam von „Land und Lecker“ kommt mit einigen Landwirten zu Besuch.

Von großer Anspannung ist bei den Besitzern von Büsch aber noch nichts zu spüren. „Ein bisschen aufgeregt ist man schon, insgesamt überwiegt aber eher die Ruhe“, erzählt Simone Schmitz vor dem Drehstart. Um sie wird sich an diesem Samstag viel drehen, als außerfamiliäre Hofnachfolgerin von Barbara Büsch. Die Gründerin des Hofes kennt die ganze Situation gut. Vor sechs Jahren war die „Land und Lecker“-Crew schon einmal da, um einem großen Publikum den Biohof Büsch näher zu bringen. Was sie aus diesem Dreh mitgenommen hatte, gab sie auch ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg: „Die Tatsache, dass eine Kamera da, ist legt man irgendwann ab. Das Wichtigste ist, dass sich unsere Gäste wohl fühlen. Der Tag heute unterscheidet sich gar nicht so groß von anderen“, so Büsch.

Um viertel nach drei kommen die Gäste mit dem historischen Bus. Insgesamt fünf junge Landwirte und Hofnachfolger, drei Männer und zwei Frauen, sehen den Biohof in Weeze zum ersten Mal. Sie sind alle Teil einer Jubiläumsfolge von „Land und Lecker“. Für ihr zehnjähriges Bestehen hatte man sich beim WDR überlegt, noch mal Höfe aus vergangenen Sendungen zu besuchen. Der Clou ist, dass es diesmal um die Hofnachfolger geht, die ehemaligen Teilnehmer wie Barbara Büsch sind unterstützend dabei. Gefilmt wird nicht nur mit den üblichen Kameras, sondern auch mit einer Drohne, die die Einfahrt des Busses von oben festhält. Mit einer Kirschbowle stoßen die Teilnehmer auf den Tag an, der für alle viel Spaß, aber für die Mitarbeiter Büschs auch viel Arbeit bedeutet.

Nachdem die Gruppen- und Einzelfotos geschossen wurden, begeben sich Barbara Büsch und Simone Schmitz schnell in die Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Was genau gekocht wird, soll vorerst ein Geheimnis bleiben. Eine Sache darf Simone Schmitz aber ruhig verraten: „Wir kochen natürlich mit Biozutaten, und verwenden so viel wie möglich vom Hof“. Während Schmitz in der Küche tätig ist, übernimmt ihr Lebensgefährte und Mitnachfolger Daniel Schewe die Aufgabe, den anderen Landwirten den Hof zu zeigen. Da dieser schon eine etwas größere Fläche hat, wird das Fahrrad zur Erkundung eingesetzt. Am Ende dieser Tour werden Vogelhäuser gebastelt und gebaut. Der Höhepunkt ist aber sicher das Abendessen, das die anderen Teilnehmer mit Punkten bewerten. Wie Simone Schmitz und der Biohof Büsch abgeschnitten haben, kann man am 29. Juli erfahren, wenn die Sendung ausgestrahlt wird.