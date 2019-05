Tourismus in Kevelaer : Durch die Hüls soll es aufwärts gehen

Tourismus in Kevelaer

Das neue Rilano-Hotel direkt am Gradierwerk. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Übernachtungszahlen sind das Sorgenkind in Kevelaer. Sie sind seit 2008 stark gesunken. Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns ist zuversichtlich, dass durch das neue Hotel und die bestehenden Betriebe die Trendwende gelingt.

Hans-Josef Bruns ist ganz offen. „Diese Grafik würde ich am liebsten gar nicht zeigen“, sagt der Wirtschaftsförderer der Wallfahrtsstadt. „Aber diese Zahlen lassen sich nun mal nicht wegdiskutieren und sind Fakt“, erläutert er beim Blick auf die Daten, die deutlich zeigen, dass Kevelaer im Bereich Tourismus offenbar ein Problem hat. „Hauptproblem sind die Übernachtungszahlen, da ist uns in den vergangenen Jahren ein Volumen weggebrochen, das es in sich hat.“