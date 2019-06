Politik in Kevelaer : Die Grünen wollen Fuß- und Radwegekonzept für Kevelaer

Politik in Kevelaer

KEVELAER Die Grünen Kevelaer haben den Antrag gestellt, dass für die Innenstadt von Kevelaer parallel zum Verkehrskonzept begleitend auch ein Fuß- und Radwegekonzept erstellt wird.

Zu einem Verkehrskonzept gehöre auch ein Parkkonzept mit Parkleitsystem, so die Grünen, weil die Autos zu den Parkplätzen geführt werden sollten, um den lästigen Park-Such-Verkehr zu vermeiden.

Räume für Fahrräder (auf Radwegen) werde man auf Kosten der Autos, das heißt der Straßenflächen, generieren müssen, da der öffentliche Verkehrsraum begrenzt sei. „Wenn man die Bürger überzeugen will, mehr mit dem Fahrrad oder per pedes unterwegs zu sein, sind sichere und großzügige Radwege sowie attraktive Flächen für Fußgänger die richtigen Argumente und der verfängliche Reiz“, heißt es von Seiten der Grünen. „Unsere Nachbarn in den Niederlanden zeigen uns, wie es geht.“ Sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder seien wichtig, Querungshilfen, sichere Schulwege für Kinder, Verbindungen und Beschilderungen zu und von überörtlichen Radwegen sollen dazu anregen, kürzere Wege mit dem Auto zurückzulegen.