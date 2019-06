KEVELAER : Der große Tag für den Festkettenträger

Zur Kirmes gehört ein umfangreiches Festprogramm. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

KEVELAER Der Hauptfesttag der Kirmes ist für die Kevelaerer traditionell der Samstag. Am 1. Juni treten die Vorstände alle Vereine und die Fahnenabordnungen um 8.30 Uhr am Kapellenplatz an. Von dort ziehen sie zum Rathaus.

Dort übergibt Bürgermeister Dominik Pichler um 9 Uhr die Festkette an Hans-Gerd Rütten. Ein feierlicher Gottesdienst schließt sich um 9.30 Uhr in der Basilika an. Danach folgen der Mariengruß an der Gnadenkapelle, das Fahnenschwenken und die Aufstellung zum großen Festzug. Die große Parade startet vom Kapellenplatz durch die Maasstraße und dann durch die Stadt, Ziel ist das Festzelt am Peter-Plümpe-Platz.

Um 12.30 Uhr steht der Festakt im Festzelt an mit dem verlängerten Frühschoppen. Zum Tanz spielt die Band „Duo Illusion“.

INFO Stadtmeisterschaft der Faustkämpfer Eine Besonderheit in Kevelaer ist die jährliche Stadtmeisterschaft der Faustkämpfer im Festzelt. Der Wettkampf findet am Sonntag, 2. Juni, ab 15 Uhr statt. Die Boxer haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen, man wolle aber an der Veranstaltung festhalten.

Am Montag, 3. Juni, steht dann der „kleine Umzug“ an. Antreten der Mitglieder der Geselligen Vereine ist um 10 Uhr auf dem Kapellenplatz, von dort zieht man zur Residenz des Festkettenträgers. Anschließend gibt er die Festkette im Rathaus zurück. Danach steht der gemeinsame Zug zum Kapellenplatz an.