Bezirkstreffen St. Georg : Mehr als 1400 Pfadfinder in Weeze

Richtig viel los war beim Pfadfinderlager in Weeze. Kein Wunder, immerhin tummelten sich mehr als 1400 Kinder und Jugendliche auf dem Platz. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Weeze In der Nähe des Flughafens fand das größte Bezirkstreffen seit 2006 statt. 19 der 21 Stämme beteiligten sich. Für den Gottesdienst gab es eine Videobotschaft von Gelderns Pfarrer Christian Olding.

Von Christoph Nikolas Kellerbach

Neben dem Flughafengelände in Weeze wurde in den vergangenen vier Tagen eine komplette Zeltstadt bewohnt. Von Chill-Out-Areas über Küchen und Versammlungsmöglichkeiten bis hin zu einem Bühnenbereich war alles dabei. Die deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg im Bezirk Niederrhein-Nord traf sich in Weeze-Baal und der Ansturm war enorm. Weit über tausend Besucher waren vor Ort.

„Dabei war unser großes Ziel dieser Aktion die Vernetzung und der Austausch untereinander“, erklärte der Bezirksvorsitzende Christoph Fromont, der sich die Lagerleitung mit dem weiteren Vorsitzenden Benedikt Gesing teilte. Der führte weiter aus, „dass sich die Aktion absolut gelohnt hat. Denn es war wichtig, den Kindern auch mal zu zeigen, dass es außerhalb ihres Stammes noch mehr gibt und dass man etwas Cooles machen kann, wenn man zusammenarbeitet.“ Fromont erklärte: „Der Bezirk Niederrhein-Nord ist der größte Bezirk Deutschlands und passend zu unserem Motto „Weltbekannt! – Erdumspannt“ wollten wir vermitteln, dass der Bezirk selbst die erste Stufe ist, in der man dies erleben kann.“

Info Das Pfadfinder-Lager im Überblick Die Statistik Es gab gut 1300 Pfadfinder, die die gesamte Zeit über blieben und gut 100 Tagesgäste. Das Orga-Team bestand aus 19 Personen und insgesamt gab es 130 Helfer. Die Altersklassen Bei den Pfadfindern gibt es die Wölflinge im Alter von sieben bis zehn Jahre, die Juffis von zehn bis 13 Jahre, die Pfadis von 13 bis 15 Jahre, sowie die Rover von 15 bis 21 Jahre. Das nächste Event Da das Zeltlager komplett auf ehrenamtlicher Basis organisiert und geleitet wurde, ist für die nähere Zukunft noch keine konkrete Fortsetzung geplant. Das Organisationsteam hat aber bereits zusätzliche Ideen für ein mögliches weiteres Treffen gesammelt.

Die vier Altersklassen wurden bereits Donnerstag, am ersten Abend, in gemischten Runden ans Lagerfeuer gesetzt, um sich kennenzulernen. Ebenso konnte man sich über die Tage den „Friendship Award“-Aufnäher verdienen, indem man mit neuen Freunden verschiedene Aufgaben erledigte und die erledigte Aufgabenliste abgab. „Das Programm an den Tagen hat viel Spaß gemacht“, sagte die neunjährige Jana aus Kapellen. „Auch wenn das Essen nicht ganz so lecker war, hat es mir hier super gefallen.“ Monique, zwölf Jahre, aus Hartefeld lobte, „die coolen Stufen-Cafés und die Zelte. Auch das Weltenbummler-Spiel und die Stadtrallye waren toll, auch weil man so viele Leute kennenlernte.“

Am Samstag fand ein großer Rockabend mit der Live-Band „Flow Control“ statt, deren Mitglieder zum Teil Pfadfinder sind oder waren. Am Sonntag gab es einen großen Abschlussgottesdienst mit Pfarrer Christian Olding. Eigentlich sollte er per Direktschaltung aus Ägypten mit dabei sein, doch leider war der Empfang nicht gut genug, so dass man ein zuvor aufgezeichnetes Video von ihm zeigte.

„Der Zeltplatz hatte eine schöne Lage. Dass die Flugzeuge hier starten und landen, das fand ich nicht schlimm“, sagte Gerrit, 16 Jahre, aus Rheurdt. „Nur beim Essen waren die Schlangen immer total lang, aber wenigstens schmeckte es gut. Und was mir am besten gefallen hat? Das war der Schlamm-Parcours. Da ging es ab!“