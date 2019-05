Hospizgruppe : Trauer-Café heißt jetzt Trauer-Treff

WEEZE/KEVELAER Passend zum Frühjahr gibt es auch bei der Ambulanten Hospizgruppe Niederrhein einige Veränderungen. Da sich der Wirkungskreis nicht mehr auf Kevelaer und Umgebung beschränkt, wurde der Zusatz Kevelaer in Niederrhein geändert.

Auch die Bezeichnung Trauer-Café wurde in Trauer-Treff umgewandelt. Am Ablauf wird sich an jedem ersten Sonntag des Monats nichts ändern. Hiermit soll lediglich die Bedeutsamkeit der Trauerarbeit in der offenen Trauergruppe verdeutlicht werden.