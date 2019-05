Brauchtum in Kevelaer : Schaurig-schöne Kirmes-Unterhaltung

Brauchtum in Kevelaer

Die lange Schlange an der Geisterbahn zeigt, dass die Kevelaerer auf die Gänsehautatmosphäre gespannt sind. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kevelaer Zombies und Mörder-Clowns im „Geisterdorf“, die Schiffsschaukel des Seemonsters „Nessy“ und ein wilder Ritt beim „Ghost Rider“.

Es gibt viele Buden, Fahrgeschäfte und das erste Mal seit über 17 Jahren lockte eine Geisterbahn. Doch erst einmal gab es am Donnerstagvormittag die klassische Eröffnung mit der Musik der „Swingenden Doppelzentner“.

Danach begannen die Festlichkeiten mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Dominik Pichler und Dirk Janßen, den Vorsitzenden des Schaustellerverbandes des Kreises Kleve-Geldern. Im Anschluss folgte die „Happy Hour“, bei der alle Karten nur den halben Preis kosteten, weshalb sich einige Besucher erst einmal großzügig mit Fahr-Chips eindeckten. Es bildete sich eine lange Schlange vor dem „Geisterdorf“, der schaurig-schönen Gruselbahn des Jahrmarktes. In Wagen, die extra mit einem Käfig abgesichert sind, werden die mutigen Besucher durch die dunklen Eingeweide des Schreckenpalastes gefahren. Mörder-Clowns, halb zerfressene Untote und weitere Kreaturen der Nacht springen dabei zu jeder sich bietenden Gelegenheit mit lauten Geräuschen und grellem Licht aus der Dunkelheit hervor. „Wir haben das ‚Geisterdorf‘ vor gut drei Jahren vom italienischen ‚Emilia-Luna-Park‘ übernommen, komplett renoviert und auf den neusten Stand gebracht“, erzählte Willy Fellerhoff, der Leiter der Spukattraktion. „Deutsche Künstler haben die gesamte Front neu bemalt und wir haben unsere Figuren von einem Hersteller, der auch die ‚Universal Studios‘ in Amerika beliefert. Deshalb sind wir auf dem neuesten Stand, vor allen anderen. Selbst wenn in Kevelaer letztes Jahr eine Geisterbahn gewesen wäre, hätte es damit jetzt einen großen Entwicklungssprung von mindestens sechs Jahren gegeben!“