Alte Schmiede Weeze : „Three Red Shoes“ bringen Rock und Pop

Weeze Die Kleinkunst-Veranstaltungsreihe in der Alten Schmiede Weeze geht weiter. Diesmal ist die Band „Three Red Shoes“ zu Gast. Sie spielen am Freitag,21. Juni.

„Die Alte Schmiede ist eine wunderbare und vielseitig nutzbare Location für Veranstaltungen jeglicher Art. Die Comedy-Veranstaltungen im ersten Quartal des Jahres waren bereits ein voller Erfolg. In den Sommermonaten können die Veranstaltungen bei gutem Wetter auch draußen auf dem schönen Vorplatz der Alten Schmiede stattfinden. Das hat ein ganz besonderes Flair“, so Khalid Rashid vom Büro für Kultur und Tourismus der Gemeinde Weeze, der sich schon jetzt auf das Konzert freut. Weitere Informationen und Ticketanfragen für das Konzert per E-Mail an: tourinfo@weeze.de schreiben oder unter der Telefonnummer 02837 910116. Tickets gibt es auch direkt im Rathaus, Büro für Kultur und Tourismus, Zimmer 6 sowie beim Verein Weeze „denk mal Kultur“ oder an der Abendkasse (sofern noch verfügbar).