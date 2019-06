Kinder in Kevelaer : Bienen-Roboter bringt Kindern spielerisch das Programmieren bei

Kinder in Kevelaer

KEVELAER/WEEZE Wenn die gelbe Biene über den Spielteppich flitzt, sind die Kinder in der Integrativen Kita Wiesenzauber ganz begeistert. Der Clou: Die Kinder können die Bienen selbst programmieren. Der Bee-Bot genannte Flitzer ist nämlich ein kleiner Roboter, der sich mit Hilfe von Tasten programmieren lässt und das analytische und vorausschauende Denken der Kinder auf spielerische Weise fördern soll.

Mit dem Bee-Bot erhalten bereits Vorschulkinder Einblicke in die elementare Robotik sowie in das Programmieren mit Hilfe von Codes. Sie erkennen, dass Roboter oder Computer nicht selbstständig agieren, sondern Befehle ausführen, die ihnen die Menschen gegeben haben. „Den Kindern macht das Spielen mit den Bee Bots jede Menge Spaß“, erläutert Leiterin Simone Wäger, die sich freut, dass das Projekt mit 600 Euro von der Gelsenwasser Stiftung gefördert wird.

Die Kinder lernen dabei, in Gruppen an einem Projekt zu arbeiten und ihre Kreativität und ihren logischen Verstand weiter zu entwickeln. Sie schulen ihre Fähigkeit, sich zu orientieren und werden an die Entdeckung ihres Lebensraums und der Natur herangeführt. Kennengelernt hat das Kita-Team die Bee-Bots über die Fortbildung einer Kollegin. Alle waren von der Idee angetan, die Kinder sind es ebenfalls.