Stammt tierischer Gast aus Kevelaer? : Nandu auf der Flucht sorgt für Aufregung

Das Bild zeigt zwei Nandus, die auf der Straußenfarm in Wetten gelebt haben. Hier fehlt kein Tier. Foto: ja/Jeuken

Rees/KEVELAER Bei Emmerich lebt seit mehreren Tagen ein straußenähnlicher Vogel. Es handelt sich vermutlich um einen Nandu. Woher er kommt, ist nicht klar. Der Nandu in Wetten ist weiter an seinem Platz.

Spaziergänger in Emmerich-Dornick trauten am Wochenende ihren Augen kaum. Am Deich sichteten sie einen großen Vogel, der Ähnlichkeit mit einem Strauß hatte. Vermutlich war es ein Emu oder ein Nandu.

Das Tier war friedlich. Und scheint sich am Rhein ganz wohl zu fühlen. Am Mittwoch jedenfalls informierte ein Landwirt das Naturschutzzentrum des Kreises Kleve, dass er auf seiner Weide einen straußähnlichen Vogel gesehen hat. Die Fläche befindet sich in der Nähe vom Altrhein Bienen. Von dort bis zum Deich ist es nicht sehr weit.

Info Ordnungsamt bittet um Information Hilfe Die Stadtverwaltung bittet darum, dass sich Zeugen an das Emmericher Ordnungsamt wenden. Kontakt Das Ordnungsamt ist unter 02822 751601 zu erreichen.

Das Auftauchen des Vogels ist außergewöhnlich und stellt die Behörden vor Fragen, mit denen sie sich bisher nicht befassen mussten. Beim Naturschutzzentrum herrscht ein wenig Ratslosigkeit, was getan werden kann. Muss der Vogel eingefangen werden? Und wie soll das gehen? „Die sind bis zu 50 Kilometer schnell“, hieß es in Bienen.

Aber stellt das Tier überhaupt eine Gefahr da? Im Internet findet sich ein Bericht, der ein paar Jahre alt ist. In Süddeutschland hatte sich ein Autofahrer bei der Polizei gemeldet, weil ihm ein Emu beinahe ins Auto gelaufen wäre. Die großen Vögel bringen 40 Kilogramm und mehr auf die Waage. Da könnte ein Zusammenstoß schon gefährlich werden.

In besagtem Fall umkreisten Polizei und Feuerwehr den Vogel, so dass ein Tierarzt mit einem Betäubungsgewehr auf ihn schießen konnte.

Was aber, wenn der Vogel sich am Rhein so wohl fühlt, dass er dort gar nicht weg will und für niemanden gefährlich ist? Eine Anfrage beim Kreis Kleve ergab am Mittwoch Klarheit. Die Experten dort meinten, dass es sich vermutlich um einen Nandu handelt. Züchter dieser Vögel gibt es im Kreis Kleve gleich mehrere. Und ob es nun ein Nandu oder ein Emu ist (beide sind aus der Entfernung leicht zu verwechseln): Von diesen Vögeln geht keine Gefahr aus. Deshalb müssen sie im Zweifel auch gar nicht eingefangen werden. Die Sache liegt in der Verantwortung des jeweiligen Ordnungsamtes. In diesem Fall also Emmerich (wegen Dornick) oder Rees (wegen Bienen).

Tim Terhorst, der Sprecher der Stadt Emmerich, bat am Mittwoch darum, dass sich Zeugen im Rathaus melden sollen, wenn sie den Vogel sehen. Am besten direkt mit Angabe des Ortes.

Juristisch ist die Sache im übrigen eindeutig. Verantwortlich für den Vogel ist der Besitzer. Sollte der Emu oder Nandu einen Schaden anrichten, wäre sein Besitzer in der Pflicht. Allerdings weiß derzeit niemand, ob der Vogel ausgebüchst ist oder vielleicht ausgesetzt wurde.

In Emmerich wurde auch vermutet, dass das Tier vielleicht aus Kevelaer stammen könnte, weil es dort den Straußenhof Jeuken gibt. Inhaber Clemens Jeuken schaute am Donnerstag aber noch einmal nach und konnte Entwarnung geben: „Unser Nandu ist noch da“, sagte er. Ohnehin sei es eher unwahrscheinlich, dass das Tier über den Rhein gegangen ist. „Sie können zwar schwimmen, aber ich halte es für ausgeschlossen, dass ein Nandu von der linken auf die rechte Rheinseite kommt.“

Jeuken geht eher davon aus, dass der Nandu aus der Umgebung von Rees stammt. Möglich sei auch, dass es ein wildes Tier sei. Denn in Ostdeutschland in Mecklenburg-Vorpommern gibt es wildlebende Nandus. Aber ob die bis an den Niederrhein kommen? Eher fraglich.

Gefährlich seien die Tiere nicht. Sie seien eher scheu, so Jeuken. Nur in der Balz müsse man sich in Acht nehmen. Aber dafür müsse erst mal ein Weibchen in der Nähe sein. Ein Hahn sei an einem dunklen Hals zu erkennen. Der Mann aus Wetten bietet an, zu helfen, falls der Nandu bei Rees eingefangen werden müsste