Kriminalität in Weeze : Bundespolizei kontrolliert fast 200 Fahrzeuge

Kriminalität in Weeze

Hubschrauber brachten die Polizisten an die Grenze. Foto: ja/Bundespolizei

WEEZE/GOCH/KEVELAER Mancher wird sich am Mittwoch über einen Hubschrauber über Kevelaer und Weeze gewundert haben. Er war Teil eines Großeinsatzes, mit dem die Bundespolizei jetzt ihre Schlagkraft am Niederrhein testete.

Dazu gab es Unterstützung von mobilen Einsatzkräften der Bundespolizei aus Essen. Zwei Hubschrauber brachten die Einsatzkräfte innerhalb weniger Minuten an Grenzübergangsstellen in der Region. Dort wurden die Beamten bei laufendem Triebwerken abgesetzt, kurz danach startete der Helikopter wieder.

Ein Hubschrauber brachte die Einsatzkräfte zum ehemaligen Grenzübergang Goch-Autobahn auf der A 57. Dort richtete die Polizei eine Kontrollstelle ein. Später wurden die Einsatzkräfte zu weiteren Kontrollorten auf der B 54 in Gronau, L 602 Bocholt-Hemden und L 558 Oeding geflogen, um dort ebenfalls Kontrollen vorzunehmen.

Bundespolizei kontrolliert fast 200 Fahrzeuge – auch in Goch

Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz: Die Einsatzkräfte hätten gezeigt, dass sie effektiv gegenüber verschiedene Formen der grenzüberschreitenden Kriminalität vorgehen könnten. „Damit wird auch der Fahndungsdruck im grenznahen Raum erhöht und zudem das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung gestärkt“, so die Bundespolizei. Die Hubschrauber stehen für weitere Aktionen jederzeit bereit. Damit sei die Bundespolizei in der Lage, „jeden Brennpunkt in kürzester Zeit schlagartig zu erreichen, um auf aktuelle Lageentwicklungen reagieren zu können und Einsatzmaßnahmen der Polizei für Straftäter unberechenbar zu machen“.