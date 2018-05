Kevelaer: "Keine Entscheidung zu Bäumen"

Kevelaer Kirchengemeinde nimmt Stellung zur Neugestaltung der Innenstadt.

Wie berichtet, hat der Gestaltungsbeirat sich die Plätze angesehen und anschließend in seiner Sitzung darüber diskutiert.

Die Kirchengemeinde St. Marien hat dazu gestern Stellung genommen, weil der Eindruck entstanden sei, als wenn bereits konkrete Vorentscheidungen getroffen worden seien. "Dies ist nicht der Fall. Im Gegenteil befindet sich die Katholische Pfarrei St. Marien in einem intensiven Abwägungsprozess im Hinblick auf die sich an die Gestaltung der Plätze stellenden Erfordernisse", schreibt Pfarrer Gregor Kauling, Vorsitzender des Kirchenvorstandes von St. Marien.

Argumente, welche von unterschiedlichen Personenkreisen in Kirche und Gesellschaft vorgetragen werden, könnten miteinander abgewogen werden (Baumgutachten, Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität oder Notwendigkeit von Kanalarbeiten). Dazu würden im Augenblick unterschiedliche Beratungen stattfinden (Bürgerbeteiligung, Kirchenvorstand, politische Fraktionen, Verwaltung und Gestaltungsbeirat).

"Wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal in der Planungsebene eines Vorentwurfes. Der soll erst im Herbst vom Planungsbüro IPW endgültig vorgelegt werden. Die Pfarrei St. Marien Kevelaer stellt daher klar, dass es auch noch keine verbindlichen Entscheidungen über den Umgang mit den auf diesen Plätzen befindlichen Bäumen gibt", so Kauling in der Stellungnahme weiter.