Kevelaer : Die Zukunft der Bäume steht jetzt im Fokus

Kevelaer Der Gestaltungsbeirat machte sich gestern bei einem Rundgang durch die City ein Bild der Situation. Im Rathaus wurde anschließend heftig debattiert. Schließlich geht es um das Herz der Stadt.

War es Vorsehung, dass gestern der Gestaltungsbeirat, Ratsmitglieder und einige Kevelaerer während der Ortsbegehung an den maßgeblichen Plätzen rund um die Gnadenkapelle kühle Schattenplätze aufsuchen mussten? Oder waren es die Ausführungen der Landschaftsarchitektin Stephanie Janning, die in ihrem Vorentwurf ein mögliches Szenario wiedergab: Was wäre, wenn?

Bürgermeister Dominik Pichler schaute am Schluss der Präsentation in entsetzte Gesichter der Anwesenden, insbesondere der Kevelaerer Politiker. Denn Stephanie Janning hatte umgesetzt, was der Baumgutachter bewertet, Kirchenvertreter gewünscht hatten, dabei allgemeine Vorgaben des Integrierten Handlungskonzepts einbezogen. Der überwiegende Teil des Baumbestands müsste, so die Architektin, weichen.

"Die Platane am Johannes-Giesberts-Platz gilt es jetzt zu schützen und sie nicht als Ablagefläche für Baumaterial zu missbrauchen", entsetzte sich Stephanie Janning bereits während der Begehung. Am Kapellenplatz müssten Bäume zwecks Rohrverlegung weichen. Würde man beispielsweise dem Wunsch der Kirche entsprechen, die Baumreihe direkt am Petrus-Canisius-Haus zu fällen, so hätte es zur Folge, dass die zweite Reihe wegen des fehlenden Nachbarbaums eingehen könnte. Auch müssten Baumriesen infolge der neuen Bepflasterung oder des Verlegens von Leitungen weichen. Was sie nach dieser radikalen Umbaumaßnahme vorstellte, war eine lockere Ersatzbepflanzung mit jungen Gewächsen.

Ulrich Hünerbein-Ahlers meldete sich: "Sie haben uns deutlich vor Augen geführt, welches Juwel wir in Kevelaer besitzen und wie behutsam wir rangehen müssen. Vor allem nach erhaltenswerten Bäumen schauen. Und, was die Bepflasterung betrifft: Wenn der Boden uneben ist, dann ist er es eben."

Auch der Vorsitzende des Gestaltungsbeirates, Professor Franz Pesch, zeigte sich beeindruckt: "Wie sagen Sie es den Bürgern, dass Sie die Bäume wegräumen würden? Das wird eine emotionale Diskussion."



Beiratsmitglied Michael Arns fand: "Die Busmannstraße ist der schönste Raum mit seinem kathedralartigen Bäumen. Das würde mir furchtbar wehtun, wenn sie nicht mehr wären."

Expertin Hiltrud Lintel bemerkte, dass sich alles Neue mit der Qualität des Alten müssen lassen müsse, und das wäre im Moment der kontemplative Charakter im Kern der Wallfahrt. Nach dem Vorentwurf - von 96 müssten 55 Exemplare gefällt werden, davon fünf sowieso wegen der Verkehrssicherheitspflicht umgehend - frage sie sich: "Was ist die Verbesserung?"

Eine Aufgabe gab Professor Pesch den Politikern mit nach Hause: "Überlegen Sie, was ist die Bestimmung für die Plätze, welchem Ausdruck wollen sie ihnen verleihen? Beleuchten Sie verschiedene Szenarien. Am Luxemburger Platz kommen Sie nicht weiter ohne Konzept für eine Weiterentwicklung in diesem wichtigsten öffentlichen Ort Kevelaers."

Das Szenario der Stadtplanerin scheint den Politikern wirklich eine gute Entscheidungshilfe gewesen zu sein. Weitgehende Einigkeit besteht darin, den Baumbestand zu erhalten.

Pesch empfahl außerdem, bei der nächsten Sitzung des Gestaltungsbeirates auch die Kirche mit an den Tisch zu holen. Denn die ist Grundstückseigentümer des Kapellenplatzes.

(mk)