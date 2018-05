Kevelaer: Sprachtreff für Geflüchtete sucht Unterstützung

Kevelaer Jeden Mittwoch herrscht Hochbetrieb im Petrus-Canisius-Haus am Luxemburger Platz in Kevelaer. Bis zu 40 Flüchtlinge besuchen dort jede Woche den Sprachtreff der Caritas-Konferenz St. Marien und des Runden Tisches Flüchtlinge.

Interessierte können sich an den Runden Tisch Flüchtlinge unter 02832 93111 oder info@rtf-kevelaer.de wenden oder an Anke Kretz im Caritas-Centrum in Kevelaer (Marktstraße 35) entweder per E-Mail an anke.kretz@caritas-geldern.de oder unter 02832 9259300.