Kevelaer : Projekt verbindet Generationen

Die Kinder präsentieren stolz ihre "Schatzkisten". Foto: Kleinebrahm

Kevelaer Im Katharinen-Haus in Winnekendonk werden derzeit wieder Kunstwerke der besonderen Art ausgestellt. In den vergangenen Wochen hatte Kulturgeragogin Monika Behrens wieder Jung und Alt bei einem Generationenprojekt zusammengebracht. Im Rahmen des Projektes "Schatzkisten - Erinnerung im Schuhkarton", trafen die Kinder des "Sterntaler"-Kindergartens und die Bewohner des Seniorenhauses aufeinander. In fröhlicher Runde erzählten die Senioren kleine Anekdoten aus ihrer eigenen Jugend, zu denen die Kinder schließlich mit viel kreativem Material berührende Erinnerungslandschaften in Schuhkartons gestalteten.

Geschichten und "Schatzkisten" werden nun im Rahmen einer Ausstellung präsentiert und laden zur Entdeckungsreise ein. Darüber hinaus präsentiert Marlies Schulmeyer ihre farbenfrohe Töpferkunst im Sinnesgarten des Katharinen- Hauses.

(RP)