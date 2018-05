Kevelaer : Gärtnerei steht komplett unter Wasser

Land unter in der Gärtnerei, die Pflanzen schwammen förmlich im Wasser. Foto: Schulmann

Kevelaer Bei einem Betrieb an der Gocher Straße in Weeze hat das Unwetter schwere Schäden verursacht. Tausende Pflanzentöpfe schwammen weg. Im Ortskern liefen Keller voll. In Kervenheim wurde eine Straße gesperrt.

Von Sebastian Latzel

"Land unter in Weeze", "Großes Glück in Kevelaer" - so unterschiedlich fällt die Bilanz des Unwetters in den beiden Nachbarkommunen aus. Während in Weeze zahlreiche Keller voll liefen und die Feuerwehr jede Menge zu tun hatte, blieb es auf Kevelaerer Gebiet bei einem Einsatz.

"Wir haben wirklich verdammtes Glück gehabt, das Unwetter ist messerscharf an uns vorbeigeschrammt", sagte Feuerwehr-Chef Georg Metzelaers gestern. Erwischt hat es Kevelaer am Dienstagabend allerdings ganz an der Stadtgrenze. Am Zubringer zur Autobahnauffahrt Kervenheim hatte sich in einer Kurve der Straße "Steinbergen" eine Riesenpfütze gebildet.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 15 Bilder Unwetter in NRW - umgeknickte Bäume, überflutete Straßen

Der Löschzug Kervenheim sicherte zusammen mit Kollegen aus Uedem den Bereich ab. Es sei allerdings unmöglich gewesen, die großen Wassermassen abzupumpen. Daraufhin wurde die Straße ab der Kreuzung Schloss-Wissener-Straße / Uedemer Straße komplett gesperrt. Mitarbeiter der Behörde Straßen NRW wollten sich Mittwoch früh ansehen, inwieweit die Straße Schaden durch das Wasser genommen hat. Erste Schäden sollten schon einmal ausgebessert werden. Die Strecke sei aber wieder freigeben worden.

Die Straße von Uedem nach Kervenheim war wegen der Wassermassen gesperrt. Am Küstersweg in Weeze half die Feuerwehr. Foto: Schulmann (2), Latzel

Während die Einsatzkräfte in Kevelaer das Unwetter relativ entspannt verfolgen konnten, waren die Kollegen in Weeze im Dauereinsatz. Dabei gab es auch in Weeze das Phänomen, dass das Unwetter vor allem punktuell Schäden anrichtete. Manche Teile der Gemeinde waren gar nicht betroffen, an anderen gingen große Wassermassen nieder.

Am Küstersweg waren etwa 25 Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr konnte teilweise die Häuser gar nicht so schnell freipumpen, wie das Wasser wieder herein floss. Daher dichtete sie teilweise die Kellerschächte mit Sandsäcken ab. Die Anwohner wussten die Unterstützung der Feuerwehr zu schätzen und versorgten die Einsatzkräfte an der Matthias-Claudius-Straße mit Schokolade.

Foto: Schulmann

Am meisten zu tun war an einer Gärtnerei an der Gocher Straße in der Nähe der A 57. Die Pflanzen auf der Folie schwammen in dem Regen förmlich davon, weil das Wasser nicht mehr abfließen konnte. Die Feuerwehr Weeze half hier beim Abpumpen der Fluten. Bis nach Mitternacht waren die Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Bundesstraße 9 war wegen der Wassermassen im Bereich der Auffahrt zur A 57 teilweise gesperrt. An der Anschlussstelle Goch konnten die Autos weder auf- noch abfahren. Ein Wagen versuchte, trotz der Wassermassen durchzufahren, und blieb stecken.

Die Polizei sperrte die Auffahrt von 18 Uhr abends bis zum frühen Morgen.

(zel)