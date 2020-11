Politik in Kamp-Lintfort : Streit um die Größe von Ausschüssen

Kamp-Lintfort Die kleinen Fraktionen FDP, Linke und Libra haben in einigen Ausschüssen kein Stimmrecht. Eine Vergrößerung der Gremien würde dies ändern. Aber die SPD, Mehrheitsfraktion im Rat, will dies nicht.

Kaum hat sich der neue Rat formiert, gibt es auch schon Zoff: FDP und Linke kritisieren die – so FDP-Fraktionschef Stephan Heuser – „mit absoluter Mehrheit dominierende“ SPD im Rat, weil diese eine Vergrößerung aller „freiwilligen“ Ausschüsse von 15 auf 17 Sitze verweigert habe. Dies führt dazu, dass die kleinen Fraktionen FDP, Linke und Libra in einige Ausschüsse zwar Mitglieder in beratender Funktion entsenden dürfen, dort aber kein Stimmrecht haben.

Preuß sprach am Mittwoch von einem „Entgegenkommen“ seiner Fraktion. Was die anderen Ausschüsse angehe, habe sich die Besetzung mit 15 Mitgliedern in den vergangenen Jahren bewährt. Er könne verstehen, dass FDP, Linke und Libra am Stimmrecht in allen Ausschüssen interessiert seien, sagte Preuß. „Aber die Frage ist, ob wir die Ausschüsse nach politischer Wetterlage besetzen oder so, wie sie funktionieren.“ Jedes zusätzliche Ausschussmitglied bedeute auch zusätzliche Ausgaben, nicht nur wegen ihm zustehender Sitzungsgelder, sondern auch wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands.