Konstituierende Ratssitzung in Kamp-Lintfort : Bürgermeister Landscheidt legt den Amtseid ab

Konstituierende Ratssitzung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort In der konstituierenden Sitzung des Rates wurden unter anderem auch drei stellvertretende Bürgermeisterinnen gewählt.

Der neue Rat der Stadt hat am Dienstag seine Arbeit aufgenommen. Zu Beginn der konstituierenden Sitzung im Foyer der Stadthalle stand die Vereidigung des im September wiedergewählten Bürgermeisters Christoph Landscheidt. Melanie Müller, Alterspräsidentin des Rates, bescheinigte Landscheidt, ein „wahnsinniges Wahlergebnis hingelegt“ zu haben (Landscheidt erhielt 80,41 Prozent der abgegebenen Stimmen), nahm ihm den Amtseid ab und wünschte ihm Glück und Gesundheit für die anstehende Amtsperiode. Landscheidt sagte, dass nach der Landesgartenschau nun „weitere große Baustellen“ in der Stadt anstünden. Er wolle diese, „wie in der Vergangenheit“, gemeinsam mit den Ratsmitgliedern angehen.