Erkrath hat gewählt : Rat und Ausschüsse können jetzt arbeiten

Erkrath Bürgermeister Schultz und seine beiden ehrenamtlichen Stellvertreter Regina Wedding (CDU) und Marc Göckeritz (Grüne) sind vereidigt. Im Umweltausschuss soll jetzt auch eine lokale Vertreterin von „Fridays for Future“ mitreden.

Mit Mund-Nase-Schutz und einer neuen, luftigeren Sitzordnung hat sich Erkraths Politik nach der Kommunalwahl am 13. September neu sortiert. Das Gremium ist von 40 auf jetzt 48 Mitglieder gewachsen, was die Corona-taugliche Verteilung selbst in der geräumigen Stadthalle nicht leichter macht. Einige Volksvertreter saßen daher mit dem Rücken zum Publikum, zum Bürger, was ein demokratisch gewähltes Gremium natürlich tunlichst vermeiden sollte.