Politik in Kamp-Lintfort : SPD will neues Gewerbegebiet in Saalhoff

Kamp-Lintfort Jürgen Preuß bleibt Vorsitzender der Fraktion, die eine absolute Mehrheit im Kamp-Lintforter Rat hält.

Mit Staunen blickt die SPD-Fraktion Kamp-Lintfort in die Nachbarstadt Moers. Jahrelang hat sich dort die SPD abgestrampelt, um ein Gewerbegebiet in Kohlenhuck zu ermöglichen. Jetzt sind die planerischen Voraussetzungen geschaffen – und die Moerser Genossen machen Kohlenhuck zur Verhandlungsmasse bei den Gesprächen über ein Bündnis im Rat mit den Grünen Kostenpflichtiger Inhalt (wir berichteten). Was die Kamp-Lintforter Genossen angeht: Sie haben weitere Gewerbeansiedlungen in ihrer Stadt für wichtig erachtet und tun dies weiterhin. Deshalb wollen sie sich in den kommende Jahren für ein neues Gewerbegebiete in Saalhoff einsetzen. Es gehe um ein insgesamt 140 Hektar großes Areal im Bereich der Hornheidchenstraße nahe des Flugplatzes, sagte am Montag der Kamp-Lintforter SPD-Fraktionschef Jürgen Preuß. Davon stünden 70 bis 80 Hektar für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung.