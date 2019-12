Jule Vollmer zu Gast in Kaarst : Mit Satire und Witz gegen Gewalt an Frauen

Mit Satire und Witz gegen Gewalt an Frauen

Jule Vollmer zu Gast in Kaarst

Kaarst Auf Einladung des Soroptimistinnen-Clubs Kaarst trat die Autorin Jule Vollmer jetzt im Cafe Einblick auf.

Kann man Gewalt gegen Frauen mit Texten und Musik satirisch-witzig-hintergründig behandeln? Man kann. Den Beweis trat Jule Vollmer im Café Einblick auf Einladung des Soroptimistinnen-Clubs Kaarst an, der sich weltweit für die Geschlechtergleichstellung und Menschenrechte einsetzt. Anlass war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, dessen Erkennungszeichen die Farbe orange ist.

Und so leuchteten im Café Einblick viele orangene Glanzpunkte in Form oranger Kleidung, Schals, Aufsteller und Clementinen als Tischschmuck. Jule Vollmer, als Schauspielerin, Sprecherin, Autorin, Regisseurin und Sängerin aktiv, lieferte einen beeindruckenden Vortrag ihres Könnens ab. Getreu ihrem Wahlspruch „Die Stimme ist mein Instrument – die Sprache mein Medium – die Satire meine Leidenschaft“ nahm sie die Zuhörerinnen im voll besetzten Café Einblick mit auf eine Reise durch die Welt offener und versteckter Gewalt an Frauen.