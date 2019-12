An der Novesiastraße : Eine Demenz-WG für Büttgen

Jan Kriesel und Dennis Ludwig (v.l.) in der künftigen Demenz-WG an der Novesiastraße. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst An der Novesiastraße entstehen derzeit zwei Wohngemeinschaften für 20 demenziell erkrankte Menschen.

Es ist ein ungewöhnliches Wohnprojekt für demenziell erkrankte Menschen, das in Büttgen gebaut wird. An der Novesiastraße entstehen derzeit zwei Wohngemeinschaften für 20 betroffene Menschen. Das Haus ist bereits umgebaut und modernisiert, im Moment erfolgt der Innenausbau. Am 1. Februar 2020 werden die ersten Bewohner einziehen.

Initiator und Vermieter der speziell auf die Bedürfnisse der Menschen angelegten Wohngemeinschaft ist die „ALTER-nativ Wohnen Verwaltungs GmbH“ – kurz ANW – aus Gelsenkirchen. An 40 Standorten in NRW vermietet Geschäftsführer Dennis Ludwig Wohngemeinschaften dieser Art. In Kaarst, Neuss und Köln entstehen die neuen „Demenz-WG“. Ludwig ist eigentlich gelernter Drucker und absolvierte später eine Ausbildung zum Gesundheitskaufmann. Aus persönlicher Betroffenheit entstand in seiner Familie die Idee, Wohngemeinschaften für Demenz-Erkrankte zu schaffen. „Mein Opa ist in einem irrsinnigen Tempo in die Demenz gerauscht“, erzählt der 42-Jährige. Weil sich die Familie nicht anders zu helfen wusste, wurde der 81-Jährige seinerzeit im Pflegeheim untergebracht. „Doch das gefiel uns gar nicht“, so Ludwig. Über Umwege lernten er und sein Vater, der als Wirtschafts- und Steuerberater tätig ist, den Berliner Verein „Freunde alter Menschen“ kennen. Dessen Ziel ist es, alte Menschen vor Einsamkeit und Isolation zu bewahren. Eine Idee, die Ludwig überzeugte.

Info Tag der offenen Tür am 6. Dezember Vorstellung Zu einem „Tag der offenen Tür“ lädt die ANW-Wohnen für Freitag, 6. Dezember, ab 10 Uhr. Interessierte können sich das Projekt „Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte“ an der Novesiastraße 60 anschauen. Infos Wer mehr erfahren möchte, erhält weitere Infos unter 02091775570 oder an info@anw-wohnen.de.

Als er und sein Vater vor über zehn Jahren in NRW mit der Idee der „Demenz-WG“ bei diversen Ämtern vorsprachen, sei es außerordentlich schwierig gewesen, diese zu überzeugen, sagt Ludwig. „Wir haben uns viele blaue Augen geholt – als seien unsere Vorschläge ‚Teufelswerk‘.“

Das hat sich inzwischen geändert. So wird es demnächst in Kaarst zwei Wohngemeinschaften für Demenz-Erkrankte geben: Im Erdgeschoss und 1. Stockwerk wohnen dann jeweils zehn Menschen. Jeder hat sein eigenes Zimmer und teilt sich das Bad mit einem Nachbarn, Mittelpunkt ist die große Wohnküche mit Esstisch und Couch. Gelebt werde wie in einer Großfamilie.

Das Konzept funktioniere gut, so Ludwig. Um sich wie zuhause fühlen zu können, dürfen die Mieter mehr private Dinge mitbringen als dies in vielen stationären Pflegeheimen möglich ist. Alles, was ihnen lieb ist: Möbel, Bilder, selbst Tiere sind nach Absprache erlaubt.