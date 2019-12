Weihnachtsmarkt in Kaarst : Neue Veranstalter für die „Sternstunden“

Kaarst Bei der zehnten Auflage des Weihnachtsmarktes in der Stadtmitte wird es eine Eislaufbahn geben.

Die vier Kaarster Tenöre stimmten mit dem Song „Be our Guest“ zu Beginn der Pressekonferenz auf die zehnten Sternstunden in der Stadtmitte ein. Der Weihnachtsmarkt vom 12. bis zum 15. Dezember wurde in diesem Jahr von einem neuen Team organisiert: Die Agentur „Eingedeckt“ in Person von Yvonne und Patrick Einhirn, Sascha Loquingen von der Agentur „Top EventZ“, Michael Schreinermacher, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte und Gastronom sowie Heinz Wirnsberger von der Werbegemeinschaft Rathausarkaden haben sich Gedanken gemacht, wie sie den Sternstunden neuen Glanz verleihen können. Und das Ergebnis hört sich in der Theorie schon einmal gut an.