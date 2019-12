Nur zehn Interessierte kamen zum Treffen : Büttgener klagen über S-Bahn

Ein Gast diskutiert mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Ursula Baum. Mit Karten unterschiedlicher Farben hielt sie die Ergebnisse des Nachmittages fest. NGZ-Foto: woi. Foto: Andreas Woitschützke

Büttgen Nur zehn Bürger kamen zur spontanen Sprechstunde von Ursula Baum zum Brunnen. Großes Thema war die S8.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Baum hatte ein Treffen am Büttgener Brunnen initiiert, nachdem es in der Facebook-Gruppe „Du bist Büttger wenn“ eine heftige Diskussion über die Wohn- und Lebenssituation in Büttgen gegeben hatte. Angeblich fühlen sich die Büttger gegenüber den Kaarstern abgehängt – darauf wurde Baum, die auch in Büttgen wohnt, immer wieder angesprochen. Ihrem Aufruf zum Treffen folgten dann aber nur zehn Personen.

Baum hatte mittels verschiedenfarbiger Karten Gutes, Schlechtes und Wünsche zur Situation in Büttgen an die Tür des Rathauses geheftet. Nachdem Baum über die tatsächliche und geplante Bebauung informiert hatte, äußerten die Bürger sehr schnell empfundene Mängel unterschiedlicher Art in einer konstruktiv geführten Diskussion. Sie brachte zutage, dass die Stadt für viele „Missstände“ gar nicht zuständig ist wie etwa für den Wunsch nach einer Rosenmontagsparty im Anschluss an den Zug. Ein Bürger erklärte, kein Ausrichter wolle für die Auswüchse, die die Party in früheren Zeiten durch auswärtige Besucher angenommen habe, noch die Verantwortung übernehmen. Ebenso fehlt der Stadt die Zuständigkeit für die Fläche vor den Geschäften am Rathausplatz – für Verbesserungen aller Art ist hier die Eigentümergemeinschaft der richtige Ansprechpartner. Die Ansiedlung weiterer Geschäfte wird gewünscht, gehorcht aber den Gesetzen der freien Marktwirtschaft. Fehlende Gastronomie ist auch dem veränderten Freizeitverhalten geschuldet und der Tatsache, dass für manche Anwohner Büttgen eher eine „Schlafstadt“ ist und das Pendeln zum Arbeitsplatz den Lebensrhythmus bestimmt. Wenn dafür die S8 genutzt wird, geht noch mehr Zeit verloren.

Info Runddorf mit 7000 Einwohnern Einwohner 7000 Erste Erwähung Neuntes Jahrhundert. Durch die kommunale Neugliederung wurde Büttgen am 1. Januar 1975 mit Kaarst zusammengeführt. Stadtrechte seit 1. Januar 1981. Besonderheiten Büttgen ist ein Runddorf.

Diese S-Bahn-Verbindung ist für alle die „größte Katastrophe“ am Ort. Die Bahn ist unpünktlich, fällt manchmal komplett aus und ist oftmals hoffnungslos überfüllt. Die neuen Wagen verfügen über zu wenige Türen. „Zu diesem Thema gibt es bereits einen dicken Ordner seitens der Stadt“, erklärte Ursula Baum den zum Teil aufgebrachten Bürgern. Wie können sie dagegen protestieren? Nach Baums Meinung helfe nur noch eine Beschwerde „ganz oben“, sprich bei Verkehrsminister Hendrik Wüst. Dafür will sie sich einsetzen. Die Buslinie 860 wurde ebenfalls als schlechte Verbindung kritisiert.