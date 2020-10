Corona-Fall in einer Kaarster Kita

Kind in häuslicher Quarantäne

Die Kita an der Büdericher Straße. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Ein Kind der Kita Büdericher Straße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Es befinde sich in häuslicher Quarantäne.

„Laut Kreisgesundheitsamt ist jedoch keine Quarantäne für Mitarbeiter oder andere Kinder der Kita nötig“, sagt Stadtsprecher Peter Böttner. So sei das Kind vor Beginn einer möglichen Infektionszeit zuletzt in der Einrichtung gewesen. Eltern stehe jedoch frei, ob sie ihr Kind in die Kita bringen, oder nicht. Der Kita-Betrieb laufe normal weiter.