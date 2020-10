Urteil des Verwaltungsgerichts : Corona-Quarantäne für Düsseldorfer Schüler ist zulässig

Düsseldorf Ein Schüler aus Düsseldorf hatte Unterricht bei einem mit dem Coronavirus infizierten Lehrer. Er soll in Quarantäne. Und das obwohl der Raum gut belüftet war. Zu Recht, entschied nun das Düsseldorfer Verwaltungsgericht.

Wer Unterricht bei einem mit dem Coronavirus infizierten Lehrer gehabt hat, muss nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in häusliche Quarantäne. Dies entschied die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts am Freitag in einem Eilverfahren und lehnte damit den Antrag eines Schülers ab, der sich dagegen wehrt, dass er auf Anordnung des Gesundheitsamtes der Stadt Düsseldorf 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben muss. (AZ.: 7 L 2038/20)