Ermittlungen in Kaarst : Unfallflucht? Polizei sucht Eigentümer eines geparkten VW

Gesucht wird der Halter dieses VW. Wer kann Hinweise geben? Foto: Polizei

Kaarst Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstag gegen 18 Uhr Zeuge einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht. Wie die Polizei mitteilte, touchierte eine Fahrzeugführerin offensichtlich beim Ausparken einen in einer Parktasche an der Straße „Rathaus" stehenden hellen VW.

Da die Dame keine Anstalten machte anzuhalten, um den Halter des anderen Autos ausfindig zu machen oder ihre Beteiligung am Unfall auf andere Weise zu dokumentieren, erstattete der Zeuge Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeiwache. Seine Hinweise zur Unfallverursacherin führten die Polizei auf die Spur einer Kaarsterin, gegen die nun das Verkehrskommissariat ermittelt.

Die Polizei entsandte auch einen Streifenwagen zur Unfallörtlichkeit, um den Halter des betroffenen VW, bei dem es sich laut Polizei möglicherweise um einen Polo handeln könnte, ausfindig zu machen. Dieser hatte aber offenbar zwischenzeitlich die Örtlichkeit verlassen, vielleicht sogar ohne den Schaden an seinem Pkw bemerkt zu haben. Das Verkehrskommissariat sucht deshalb jetzt nach dem Halter des betroffenen VW.

Hinweise werden unter 02131 3000 entgegengenommen.

(NGZ)