An der Radsporthalle Büttgen : Bordstein-Ärger an neuem Kreisverkehr

Büttgen Radfahrer befürchten Stürze durch eine Erhebung, die Blinden Orientierung geben soll – die Stadt will jetzt nachbessern, um die Situation zu entschärfen.

Es ist ein Bereich, den Horst Luhmer im aktuellen Zustand als „gefährlich“ bezeichnet. Der Vorsitzende des ADFC Kaarst blickt nicht ohne Sorge auf den neuen Kreisverkehr am Risgeskirchweg nahe an der Radsporthalle in Büttgen. Grund sind unter anderem die Absenkungen für Fahrradfahrer. „Diese sind aktuell erheblich zu schmal“, sagt Luhmer, der hinzufügt: „Es handelt sich bei dem besprochenen Radweg um einen gemeinsamen Geh- und Radweg, für den eine Regelbreite von 2,5 Meter gilt. Wegen des zu erwartenden Schülerverkehrs wäre aus Sicht des ADFC eine Breite von vier Meter angemessen und zur Schulwegsicherung erforderlich.“ Aus seinem Schreiben an die Stadt geht zudem in Bezug auf die für Radfahrer passierbare Schwelle hervor: „Die Breite von 1,25 Meter ist für den Zweirichtungs-Radverkehr völlig unzureichend und stellt insbeondere an der stark frequentierten Ausfahrt zur Gesamtschule eine Unfallgefahr dar. Im übrigen erschließt sich uns nicht, warum die Radverkehrsfurt nicht niveaugleich mit der Fahrbahn ausgeführt ist und dem Radfahrenden das mehrfache Überfahren der Schwellen abgenötigt wird.“ Auch bei Twitter machte ein Radfahrer jetzt seinem Ärger über die Situation Luft. „Ich bin immer noch etwas entsetzt vom neuen Kreisverkehr an der Radsporthalle in Büttgen. Wenn das so bleibt mit den Furten, dann sind Stürze vorprogrammiert“, schreibt er.