Einsatz in Kaarst : Mann wird nach Fettexplosion in eine Spezial-Klinik geflogen

Die Feuerwehr wurde an die Feldstraße gerufen. Foto: Feuerwehr Neuss

Kaarst Die Kaarster Feuerwehr wurde am Mittwoch zu einem Einsatz an der Feldstraße gerufen. Gemeldet wurde ein Zimmerbrand. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche zu einer sogenannten Fettexplosion. Das teile die Feuerwehr mit.

Zeitgleich wurde ein Bewohner mit starken Verbrennungswunden vom Rettungsdienst behandelt. Da die Flammen bereits erloschen waren, kontrollierten die Einsatzkräfte die Wohnung auf Glutnester und löschten diese ab. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Hubschrauber für den Transport in eine Spezialklinik angefordert. Der Hubschrauber wurde auf die Wiese neben der Feuerwache Kaarst gelotst.

Die Feuerwehr appelliert aus diesem aktuellen Anlass: Brennendes Fett niemals mit Wasser löschen! Durch das schlagartig verdampfende Wasser entsteht eine explosionsartige Ausbreitung des Feuers. Man sollte stattdessen die Hitzequelle entfernen – zum Beispiel den Herd abschalten und den Topf oder die Pfanne mit einem Deckel abdecken.

