Rathaus-Einbruch in Jüchen Amtskette und Dienstwagen des Bürgermeisters gestohlen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte ein Bürger am Rathaus Einbruchsspuren bemerkt, die Tatzeit lag zwischen 25. Dezember, 17 Uhr, und 26. Dezember am Nachmittag. Die Einbrecher hatten eine Tür, nicht am Haupteingang, aufgebrochen und drinnen gewütet. So war die Glastür zum Sekretariat in tausend Teile zersprungen.