Einbrecher in Grevenbroich Einbruch fällt wegen Sporttasche und Kinderfahrrad auf

Nach ersten Erkenntnissen waren Unbekannte in der Zeit von Freitagabend, 23. Dezember, 20.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 27. Dezember, 9.00 Uhr, in deren Einfamilienhaus an der Von-Bodelschwingh-Straße eingebrochen. Dazu hatten die Täter ein Kellerfenster eingeschlagen und waren anschließend in das Haus eingestiegen.