Polizei an der Jakobus-Kirche St. Jakobus: Kirchen-Strahler mit Feuerwerkskörper zerstört

Wenige Minuten vorbei war an Heiligabend die Kinder-Krippenfeier in der Jakobuskirche in Jüchen, da vernahm der Küster kurz vor 16 Uhr einen Knall. Einer der großen Natriumdampfscheinwerfer, mit denen das Gotteshaus angestrahlt wird, war zerstört. „Es roch nach einem Feuerwerkskörper. Reste davon lagen noch auf der Lampe, die sich am Weg zwischen Kirche und Pfarrhaus befindet“, schildert Pfarrer Ulrich Clancett. Er geht davon aus, dass jemand damit die Lampe gesprengt hat. „Die Scherben der dickwandigen Lampenverglasung sind zehn Meter weiter in Richtung Kirche geflogen. Das war mit einem erheblichen Gefahrenpotenzial verbunden. Zum Glück ist niemand verletzt worden“, sagt Clancett. „Ich wage mir nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn das wenige Miniuten früher passiert wäre, als viele Menschen aus der vollbesetzten Kirche herausgekommen waren und runter zum Parkplatz gegangen sind.“