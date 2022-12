548 Einsätze in Jüchen Pferde-Rettung, Sturm und Verkehrsunfälle

Auch so mancher ungewöhnliche Einsatz war dabei, etwa nach den beiden Geldautomaten-Sprengungen im Januar und Februar in Gierath und Jüchen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstellen ab und nahm Gas-Messungen vor. „Vor 15 Jahren hätte wohl niemand daran gedacht, dass ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute auch mit solchen Einsätzen konfrontiert werden“, sagt Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels. An der damaligen Volksbank-Filiale an der Odenkirchener Straße hatten die Täter eine Tasche mit Sprengstoff zurückgelassen, die Polizei ließ sie von Experten am Ortsrand kontrolliert sprengen.