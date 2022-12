Wunschbaumaktion in Jüchen Bürgerstiftung und Jüchener beschenken 216 Kinder

In der Sparkasse an der Kölner Straße konnten die Familien nun die Geschenke entgegen nehmen. „Alle 216 Wünsche wurden erfüllt“, erklärt Dirk Klasen, Mitglied im Stiftungsvorstand und Filialleiter. Vor einigen Wochen hatte die Bürgerstiftung wieder zwei Weihnachtswunschbäume mit Karten in den Sparkassen-Filialen in Jüchen und Hochneukirch aufgestellt. Die Wünsche der Jungen und Mädchen hatte Victoria Langenberg vom Sozialamt der Stadt anonymisiert übermittelt. Diesmal wurden rund 50 Kinder mehr beschenkt als 2021.