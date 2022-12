Täter durchsuchen Büros Polizei ermittelt nach Einbruch im Jüchener Rathaus

Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, war die Polizei alarmiert worden. „Ein Bürger hatte am Rathaus eine Kiste mit Fundsachen abgestellt und Einbruchsspuren bemerkt“, erläutert Dezernent Oswald Duda. Die Einbrecher hatten am Rathaus eine der Türen aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Auch drinnen gingen der oder die Täter mit Gewalt vor. Weitere Türen wurden geöffnet, Splitter lagen umher. Schubläden und Schränke wurden geöffnet, zum Teil lagen Gegenstände verstreut auf dem Boden. Nach Informationen unserer Redaktion waren auch die Räume von Bürgermeister und Dezernenten durchsucht worden, die Glastür zum Sekretariat soll in tausend Teile zersprungen sein.