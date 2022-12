Schloss Dyck und sein Park 78 Hektar großer Arbeitsplatz mit 2200 Bäumen

Die Eltern redeten ihm den spontan gefassten Berufswunsch nicht aus – im Gegenteil: „Macht, was euch glücklich macht“, gaben sie ihren Kindern auf den Lebensweg. Das Studium an der Fachhochschule in Osnabrück brach Holzhöfer zwar ab, aber er war Meister. Beruflich war er viele Jahre im Stuttgarter Raum aktiv. „Ich hatte eine sehr schöne Stelle in der Großproduktion von Pflanzen.“ Das sei durchaus eine herausfordernde Aufgabe gewesen, weil es darum ging, Sonderformen von Pflanzen zu kultivieren. „Aber mein Faible galt immer dem Landschaftsbau“, erklärt der 57-Jährige. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, lautete für Jahre sein Motto. Tagsüber arbeitete er im Betrieb, abends widmete er sich dem 4.500 Quadratmeter großen Villengarten einer älteren, vermögenden Dame. Als sie verstarb, kannte Holzhöfer viele sehr reiche Leute und viele Promis. Einer davon, ein Großindustrieller und Milliardär, hatte von einer Gräfin ein Schloss samt Park erworben. Den romantischen Landschaftsgarten von 1857 restaurierte Berthold Holzhöfer stilecht und behutsam und mit sehr viel Freude und Herzblut.