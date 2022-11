Jüchen : Einbrecher in Jüchen unterwegs

Jüchen Gleich zwei Mal machten sich Einbrecher an Wohnhäusern in Jüchen zu schaffen. Wo sie Erfolg hatten und wo sie scheiterten.

Erst schlugen sie eine Terrassentür ein, dann durchsuchten sie sämtliche Räume. Einbrecher sind am Dienstag, 15. November, zwischen 17.30 und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hofstraße eingedrungen. Ihre Beute: persönliche Gegenstände sowie Wertgegenstände, Näheres dazu teil die Polizei nicht mit. Das Kriminalkommissariat 14 nimmt Hinweise unter 02131 3000 entgegen.

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 16.45 und 18.15 Uhr, konnte an der Straße Priesterath ein Einbruch verhindert werden. Die Täter versuchten über die Terrassentür sowie die Tür im Souterrain einzusteigen. Dazu benutzten sie nach ersten Ermittlungen einen spitzen Gegenstand, um ein Loch in die Scheibe zu schlagen. Ein an der Tür verbauter Querriegel konnte sie abhalten.