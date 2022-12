Küsterinnen und Küster in Jüchen Sie machen die Kirchen für Weihnachten festlich

Zur Christmette „wird alles prunkvoll ausgestaltet, werden Seitenaltäre geschmückt, Kerzen aufgestellt, Leuchter bestückt“, erzählt Dirk Wendland, als Küster für die Jakobuskirche in Jüchen zuständig. „In der Adventszeit ist der Schmuck in der Kirche mit Ausnahme der Krippe fast auf Null reduziert – ähnlich wie in der Fastenzeit“, sagt der Berufssoldat im Ruhestand. Bereit liegen auch die Gewänder für die zwölf Messdiener bei der Christmette. „Jeder von ihnen weiß, welche Nummer sein Gewand hat“, berichtet Wendland. „Es ist mehr Arbeit als sonst, aber nach sieben Jahren weiß man, was zu tun ist.“ Alle Akteure wissen, dass die Kirchenbesucher zu Weihnachten Besonderes erwarten. „Es sind tausend Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Die Kirche und der Gottesdienst müssen so gestaltet werden, dass ein weihnachtliches Feeling verströmt wird, ohne auf die Tränendrüsen zu drücken“, erläutert Pfarrer Ulrich Clancett. „Krippen und Weihnachtsbäume aufbauen, die Ausstaffierung des Altarraums, das ist zum Teil richtige Knochenarbeit.“ Erika Jansen kümmert sich ehrenamtlich um die Kirche Heiliggeist in Aldenhoven. „Ich habe dieses Amt von meiner Tochter geerbt“, erzählt die 67-Jährige. Für die Altarwäsche ist nach wie vor Gertrud Stüttgen (83) zuständig. „Man muss Begeisterung und Idealismus mitbringen, muss für die Kirche brennen“, sagt Jansen. Fenster dekorieren, Silber putzen – das und vieles mehr gehört zu den Aufgaben.