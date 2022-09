Schützenfest in Jüchen-Damm : Ein kleines Dorf feiert ganz groß

Schützenfest in Jüchen-Damm

Bei bestem Schützenwetter: Das Königspaar Marc und Kirsten Bartusch am Sonntagnachmittag kurz vor der Parade in Damm. Foto: Kandzorra, Christian

Damm Schützen und Besucher ließen das Königspaar Marc und Kirsten Bartusch hochleben. Bis Montagabend läuft das Schützenfest. Was bis dahin auf dem Programm steht.

In Damm wird ausgelassen Schützenfest gefeiert. Vor drei Jahren marschierten exakt 91 Schützen mit, diesmal sind es einige wenige mehr. Die Königskrönung am Samstagabend machte deutlich, dass nach der Pandemie wieder Normalität eingekehrt ist. Leider konnte Präsident Jochen Fuhrmann nicht mit dabei sein. Er hatte einen Unfall und schaute sich den Umzug als Zuschauer an.