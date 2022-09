45 Jahre als Pfarrer in Garzweiler aktiv : Pfarrer Michael Schmitz ist mit 102 Jahren verstorben

Pfarrer Michael Schmitz wirkte 45 Jahre in Garzweiler. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Jüchen/Neuss Der Pfarrer findet in Garzweiler die letzte Ruhe, wo Michael Schmitz 45 Jahre lang wirkte. Die Totenvesper ist am Sonntag, 18. September, die Beisetzung am Tag darauf.

Mehr als 40 Jahre lang hat er in Jüchen gewirkt – nun ist Michael Schmitz, Pfarrer im Ruhestand, im hohen Alter von 102 Jahren nach schwerer Krankheit in Neuss verstorben. Nach seinem Wunsch wird er seine letzte Ruhestätte in der Priestergruft des Garzweiler Friedhofs finden.

Geboren wurde Michael Schmitz 1919 in Herresbach (Belgien). Nach seiner Priesterweihe war er seit 1950 in Aachen-Forst, dann in Krefeld und in Mönchengladbach-Odenkirchen tätig. Im November 1965 kam er nach Garzweiler und übernahm, wie Pfarrer Ulrich Clancett erklärt, „mit St. Pankratius eine gut 1000 Seelen starke Pfarrgemeinde, die sich auf eine große Herausforderung vorbereitete: die Umsiedlung an einen neuen Standort aufgrund der Inanspruchnahme des Gemeindegebietes durch den Braunkohle-Tagebau“. Dieser Prozess, der 1988 mit der Weihe der neuen Pankratiuskirche seinen offiziellen Abschluss fand, forderte ihn „mit allen Kräften, die ihm zur Verfügung standen“. Neben etlichen organisatorischen Herausforderungen hatte er die pastorale Gestaltung des Umsiedlungsprozesses zu leisten.

Neben seiner Tätigkeit als Pfarrer für Garzweiler wirkte Schmitz von 1973 bis 1988 als Dechant, danach bis 1998 als stellvertretender Dechant des Dekanats Hochneukirch. Zudem hat er laut Clancett als geistlicher Begleiter der Küsterinnen und Küster der Region Mönchengladbach Aufgaben im überörtlichen Bereich wahrgenommen.

Zum 1. Dezember 2007 versetzte ihn der Aachener Bischof in den Ruhestand. Auch danach zelebrierte er jeden Morgen die heilige Messe. 2010 zog Michael Schmitz mit seiner Schwester Adelheid in seine Heimat Herresbach zurück. Nach ihrem Tod verbrachte er seinen Lebensabend in Bad Münstereifel. Im Endstadium seiner Erkrankung kam er zur Pflege nach Neuss. Die Totenvesper wird am Sonntag, 18. September, um 18.30 Uhr in der Garzweiler Kirche gebetet. Das Auferstehungsamt ist am Montag, 19. September, 11 Uhr, in der Kirche, anschließend ist die Beisetzung auf dem Friedhof.

(NGZ)