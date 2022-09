Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße 31 : Rollerfahrer in Jüchen tödlich verletzt

Jüchen Auf der Landstraße 31 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Bei der Kollision eines Motorrollers mit einem Auto wurde der Zweiradfahrer tödlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 60 Jahre alte Rollerfahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr in Richtung Wey unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen soll er kurz vor dem Ortseingang in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kollierte der Mann frontal mit dem Mercedes einer 31 Jahre alten Frau aus Mönchengladbach.