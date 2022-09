Schützenfest in Vorst : Putzen für gutes Kirmeswetter

Vorst Das Antonius-Putzen am Donnerstag vor dem Schützenfest in Vorst ist ein Ritual, das seit über 25 Jahren betrieben wird. Man geht davon aus, dass durch dieses Putzen Regen während der Festtage verhindert werden kann. Doch diesmal war es anders als sonst.

So etwas wie jetzt hatten die Männer der St. Eustachius Bruderschaft allerdings noch nie erlebt: Kurz bevor Peter Schmitz mit seinem entsprechend ausgestatteten Traktor vorgefahren kam, waren bedrohlich dunkle Wolke in Richtung Vorst unterwegs. Als Schützenkönig Johannes Hamacher wenig später dann zusammen mit dem Jakobuskönig Dominik Peters mit dem Korb vorne am Traktor auf Augenhöhe mit dem Schutzheiligen gehievt wurden, regnete es in Strömen.