Aktion in Bedburdyck und Umgebung : Zweiter „Dorftrödel“ diesen Sonntag im Gebiet der Pfarre St. Martinus

Beim Trödel in Bedburdyck und den umliegenden Orten soll alles angeboten werden, was Keller und Dachböden hergeben. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Bedburdyck Diesen Sonntag lädt der Förder- und Freundeskreis der Pfarre zum Dorftrödel nach Bedburdyck und in die umliegenden Orte. Dutzende Privatleute haben angekündigt, Trödel in Garageneinfahrten verkaufen zu wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ursula Wolf-Reisdorf

Der Förder- und Freundeskreis St. Martinus Bedburdyck plant für diesen Sonntag in der Heimatpfarre sowie in Wallrath, Rath, Aldenhoven und Stessen die zweite Auflage des „Garagentrödels“. Schon die Premiere im Mai war ein großer Erfolg: Es sollen sich rund 80 Familien mit privaten Ständen beteiligt haben, die meisten in Garageneinfahrten in Bedburdyck. So fassten die Aktiven den Entschluss, die Aktion unter dem Titel „Dorftrödel“ am Sonntag zu wiederholen.

Sigrid Havertz (49) hat schon mal vorsortiert und im Keller so einiges gefunden, von dem sie sich trennen möchte. Dann wird sie in der Einfahrt ihres Hauses Dinge platzieren, die vielleicht neue Besitzer finden werden. Dazu gehören Rucksäcke, eine Uhr, ausrangierte Spielsachen, Dekoartikel und Jacken. Der Ursprung des „Garagentrödels“ liegt aber nicht nur in vollen Kellern, sondern auch in der Pandemie, sagt die Bedburdyckerin: Vor Corona war im März und im September eine Kleider- und Spielplatzbörse in der Karl-Justen-Halle. Diese musste erst wegen Corona ausfallen – und später, weil die Halle von der Stadt für Flüchtlinge hergerichtet wurde.

So hat sich der Vorstand des Fördervereins eine Alternative überlegen müssen. Sabine Schimanke (42) erklärt: „Für den Trödel brauchten wir die ganze Halle. Als das nicht in Frage kam, hatte Sigrid die Idee des Garagentrödels. Der kam dann super an.“ Eva und Sebastian Stevens vom Vorstand des Fördervereins waren ebenfalls begeistert. „Das ist ganz praktisch, weil jeder hat doch etwas im Keller oder in den Schränken, was er nicht mehr braucht. Beim privaten Trödel braucht man die Sachen nicht weit zu schleppen“, erzählt der Bedburdycker. Kindersachen gehen immer. Doch auch alte Schätzchen werden angeboten.

„Die Profis kommen schon um 9 Uhr“, sagt Sigrid Havertz. Manche suchen speziell nach Werkzeug, andere nach Kleidung für Erwachsene. Und Sabine Schimanke erinnert sich an Kunden, die nach Schmuck und Uhren suchen. Jede Familie habe für sich vor ihrem Haus Sachen zum Kauf angeboten und dann auch mal bei anderen Ständen vorbeigeschaut. Entspannt sei der Verkauf in den Einfahrten, weil die Kunden Platz und Ruhe hätten.