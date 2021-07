Schnelles Internet im Stadtgebiet : Hochneukirch bleibt weißer Fleck auf der Glasfaser-Landkarte

Hochneukirch In Hochneukirch ist der Glasfaser-Ausbau nicht möglich. Das ergab die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser. Wo im Jüchener Stadtgebiet schnelles Internet realisiert wird.

Hochneukirch bleibt wohl ein weißer Fleck auf der Landkarte der Deutschen Glasfaser. Dort ist das Interesse an einem Angebot des Unternehmens äußerst gering. Fast überall im Stadtgebiet von Jüchen hat die Deutsche Glasfaser das moderne Glasfaserkabel einschließlich der Hausanschlüsse verlegt – für schnelles Internet, moderne Telefonie und gestochen scharfe Fernsehbildern. Trotz mehrfacher Umfragen, auch mit Unterstützung der Stadtverwaltung, mit Informationsveranstaltungen während des letztjährigen Sommers in der Peter-Bamm-Halle und einem Informationsstand auf dem Markt, ist es dem Unternehmen nicht gelungen, in Hochneukirch eine Akzeptanz zu erreichen, die einen Ausbau als rentabel erachten lässt.

Am Ziel angelangt ist nach Angaben des Sprechers das Unternehmen in einigen Stadtteilen von Jüchen: „Seit einigen Jahren ist das Netz in Holz, Neu-Otzenrath und Neu-Spenrath ausgebaut.“ Ebenfalls in Betrieb seien die Glasfasernetze im Gewerbegebiet Jüchen, im Regiopark Hochneukirch und in Jüchen, Kelzenberg, Neuenhoven und Wallrath. In anderen Ortslagen befindet sich das Unternehmen in der „Planungsphase“.