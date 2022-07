Kolpingsfamilie Otzenrath : Kolpingsfamilie hat nach 13 Jahren wieder einen Präses

Otzenrath Die Mitglieder wählten Diakon Wilfried Elshoff und beendeten damit eine 13 Jahre lange Vakanz. Der 61-Jährige hatte vor zwölf-Jahren den Banker-Beruf an den Nagel gehängt, um sich ganz der Aufgabe des Diakons widmen zu können. Von 2011 bis 2015 studierte er Theologie.

Diakon Wilfried Elshoff ist in der katholischen Kirche in der Gemeinschaft der Gemeinden Jüchen unter anderem für Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und Wortgottesdienste zuständig. Er ist aber auch im Nikolauskloster und in der Pfarre St. Laurentius in Odenkirchen, „meiner Heimat“, aktiv. Der 61-Jährige hatte vor zwölf-Jahren den Banker-Beruf an den Nagel gehängt, um sich ganz der Aufgabe des Diakons widmen zu können. Von 2011 bis 2015 studierte er Theologie.