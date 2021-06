Jüchen : Erst Schlüssel und dann das Auto gestohlen

Die Polizei nahm in Jüchen einen 25-Jährigen ohne Wohnsitz fest. Er soll ein Auto und Geld gestohlen haben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Jüchen Hinweise von Zeugen brachten die Polizei auf die Spur, sie nahm am Donnerstag Abend in Jüchen einen 25-Jährigen ohne Wohnsitz vorläufig fest. Er soll am Dienstag aus der Wohnung einer Bekannten einen Autoschlüssel und einen hohen Geldbetrag gestohlen haben.

