Stadtfest auf dem Marktplatz : Geschäftsleute planen „Sommersause“ in Jüchen

Jüchen Im vergangenen Jahr war die „Sommersause – das Stadtfest Jüchens“ wegen Corona ausgefallen, nun planen die Gewerbetreibenden eine Neuauflage für den 12. September. Welche Aktionen und Angebote es geben soll.

(cso-) Der Name klingt so leicht, nach Feiern und unbeschwerter Abwechslung – es ist ungewohnt, dass es so etwas nach all den Monaten der Pandemie so schnell wieder geben soll. Für den 12. September ist die „Sommersause – Jüchens Stadtfest“ geplant, einschließlich eines verkaufsoffenen Sonntags von 13 bis 18 Uhr. Ein Schritt in die Normalität. Der Stadtrat befasst sich nächste Woche mit der für die Sonntagsöffnung notwendigen Verordnung.