Nach Anweisungen der Polizei Einjährige befreit sich in Siegen selbst aus abgeschlossenem Auto

Siegen · Das Mädchen hatte am Freitagmorgen in seinem Kindersitz gesessen und den Autoschlüssel in die Finger bekommen. Die Mutter stand draußen. In ihrer Not rief sie die Polizei.

15.03.2024 , 20:09 Uhr

In ihrer Not rief die Mutter des einjährigen Kindes die Polizei. Die konnte helfen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein einjähriges Kind hat es mithilfe der Polizei geschafft, sich selbst aus einem verschlossenen Auto zu befreien. Das Mädchen hatte am Freitagmorgen (15. März 2024) in seinem Kindersitz gesessen und den Autoschlüssel in die Finger bekommen. Zielsicher verschloss die Kleine die Türen – während die Mutter draußen stand. In ihrer Not alarmierte die Frau die Polizei. Die Beamten hätten dem Mädchen dann durch die Scheibe ihren Autoschlüssel gezeigt und geduldig vorgemacht, wo man drücken muss, damit sich das Auto wieder öffnet. Tatsächlich habe die Einjährige es schließlich geschafft, sagte ein Polizeisprecher. Die Mutter habe ihre Tochter dann überglücklich in die Arme genommen.

(dw/dpa)