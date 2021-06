Gesundheitsprävention an Schulen : Achte Klasse aus Jüchen erhält Kreativpreis bei Nichtraucher-Wettbewerb

Jüchen Eine achte Klasse der Gesamtschule Jüchen erhielt beim Nichtraucherwettbewerb der AOK einen Preis für ihre Kreativität. Was sich die Schüler haben einfallen lassen und wie es um das Rauchen bei Jugendlichen heute bestellt ist.

Auf die Frage, wie viele in der Klasse schon einmal geraucht haben, gehen nur zwei Finger hoch. Erheblich mehr sind es bei der Frage, wer andere Schüler kenne, die rauchen. Und das fange manchmal schon der fünften Stufe an, hieß es. Wer in der Schule beim Rauchen erwischt wird, den erwartet, wie stellvertretender Schulleiter Elmar Welter berichtet, ein Beratungsgespräch in der sozialpädagogischen Abteilung, bei Wiederholung eine Information an die Eltern. „Insgesamt wird unter Schülern aber weniger geraucht als zu meiner Schulzeit“, sagt er.