Politik in Jüchen : CDU macht sich für 1000 „Klimabäume“ stark

Jüchen Die CDU will ein neues Umweltprojekt verwirklichen: 1000 „Klimabäume“, die besonders viel Kohlendioxid binden, sollen im Stadtgebiet gepflanzt werden. Welcher Vorzüge der vorgeschlagene Baum „NordMax 21 „laut Union hat.

Ein neues Umweltprojekt will die Jüchener CDU im Stadtgebiet verwirklichen. Sie stellt einen Antrag, dass im Stadtgebiet insgesamt 1000 Bäume gepflanzt werden, und zwar eine besondere Sorte: „Bei unseren Recherchen sind wir auf den Begriff CO 2 -Baum gestoßen. Das hat uns neugierig gemacht“, erklärt CDU-Ratsherr Justin Krönauer, der zusammen mit Fraktionschef Ralf Cremers das Projekt vorstellt. Gemeint sei die Hybridzüchtung „NordMax 21’.

Die ersten zehn Bäume will der CDU-Stadtverband entlang des vor einigen Jahren erstellten Radweges zwischen Hoppers und Wey anpflanzen. Insgesamt soll das Klimabaum-Projekt ein Gemeinschaftswerk sein. „Wir nehmen Gespräche mit unseren Landwirten über mögliche Flächen zur Forstbewirtschaftung auf, die zu klein und unwirtschaftlich zur Bestellung durch die Bauern sind“, erklärt Krönauer. Die Union will zudem mit der Stadtverwaltung über mögliche geeignete Standorte für den Baum sprechen. Aber auch Bürger könnten den Baum beispielsweise in ihren Gärten pflanzen. „Außerdem wollen wir ausloten, ob für das Projekt Fördermittel genutzt werden können“, sagt Krönauer. Auch mit möglichen Liefer-Unternehmen steht die Union bereits in Kontakt.